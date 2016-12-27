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Дальнее зарубежье 27.12.2016 14:41

Тысячи человек остаются без электричества из-за снежной бури на северо-востоке США

Десятки тысяч человек в штатах Мичиган, Северная и Южная Дакота, остаются без электричества из-за снежной бури, сообщают во вторник западные СМИ.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в штате Мичиган - стихия оставила без электричества более 20 тыс. местных жителей.

Кроме того, стихия стала причиной задержек и отмены авиарейсов в международных аэропортах Майнот и Миннеаполис-Сент-Пол.

Однако, по информации местных метеорологических служб, порывы ветра и снежная метель уже начали ослабевать.

Накануне из-за непогоды было прекращено движение по ряду автомагистралей в Северной и Южной Дакоте. Местные власти рекомендовали жителям по возможности воздержаться от передвижений на транспорте.

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Тэги: США, БУРЯ, СНЕГ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]