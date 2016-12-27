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СНГ 27.12.2016 15:14

Белоруссия готовится к вступлению в ВТО

Белоруссия рассчитывает вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ближайшие пять лет, говорится в утвержденной указом президента "Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы".

"Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств Республики Беларусь в качестве члена ВТО. Вступление в текущем пятилетии страны в ВТО на условиях, учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Республики Беларусь в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта", - отмечено в документе.

В программе подчеркнуто, что в течение пяти предстоящих лет усилия белорусского правительства планируется сконцентрировать на взаимодействии с ведущими международными организациями (ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД) "в целях содействия включению Беларуси в глобальные цепочки добавленной стоимости".

"Это даст дополнительные возможности белорусским субъектам хозяйствования занять соответствующее место среди ведущих мировых компаний, специализирующихся в машиностроении, энергетике, фармацевтике, телекоммуникациях и информационных технологиях", - отмечается в документе.

По мнению авторов программы, повышение кредитного рейтинга Белоруссии в соответствии со страновой классификацией ОЭСР до более высокой группы (шестой) - одна из приоритетных задач в 2017-2018 годах, решение которой в ближайшей перспективе позволит интенсифицировать сотрудничество с иностранными государствами в кредитно-инвестиционной сфере.

Как сообщалось, на совещании в конце марта президент республики Александр Лукашенко поручил госорганам активизировать переговоры по вступлению страны в ВТО.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВТО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]