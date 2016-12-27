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Дальнее зарубежье 27.12.2016 15:32

Переходная команда Трампа начала готовить речь для инаугурации избранного президента США - СМИ

Штаб республиканца Дональда Трампа приступил к написанию исторической речи, которую 45-ый президент США произнесет на инаугурации 20 января, пишет во вторник американское издание "Политико".

По его данным, составлением речи для Д.Трампа занимается советник Стивен Миллер, который работал над текстами его выступлений в ходе предвыборной кампании.

Как отметил исполнительный директор сайта Newsmax Media и близкий друг Д.Трампа Кристофер Радди, речь избранного президента будет отличаться оригинальностью.

"Я слышал, что инаугурационная речь Д.Трампа не будет похожей (на выступления предыдущих президентов США - ИФ) и отразит тот факт, что он станет первым президентом, избранным волей народа", - приводит издание слова К.Радди.

Ожидается, что речь будет посвящена безопасности национальных границ, состоянию армии США, инфраструктуре и системе образования, а также экономике и, в частности, созданию новых рабочих мест.

Инаугурация Д.Трампа назначена на 20 января 2017 года.

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Тэги: США, ТРАМП, РЕЧЬ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]