Переходная команда Трампа начала готовить речь для инаугурации избранного президента США - СМИ

Штаб республиканца Дональда Трампа приступил к написанию исторической речи, которую 45-ый президент США произнесет на инаугурации 20 января, пишет во вторник американское издание "Политико".

По его данным, составлением речи для Д.Трампа занимается советник Стивен Миллер, который работал над текстами его выступлений в ходе предвыборной кампании.

Как отметил исполнительный директор сайта Newsmax Media и близкий друг Д.Трампа Кристофер Радди, речь избранного президента будет отличаться оригинальностью.

"Я слышал, что инаугурационная речь Д.Трампа не будет похожей (на выступления предыдущих президентов США - ИФ) и отразит тот факт, что он станет первым президентом, избранным волей народа", - приводит издание слова К.Радди.

Ожидается, что речь будет посвящена безопасности национальных границ, состоянию армии США, инфраструктуре и системе образования, а также экономике и, в частности, созданию новых рабочих мест.

Инаугурация Д.Трампа назначена на 20 января 2017 года.