Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.84 RUR   0.0289 GBR   2.1623 TRY   0.5013

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

Дальнее зарубежье 27.12.2016 16:03

Китай намерен запустить свой первый научный зонд к Марсу до 2020 года - СМИ

КНР планирует запустить свою первую исследовательскую станцию к Марсу к 2020 году, сообщает во вторник агентство АП со ссылкой на правительственный документ, содержащий планы космической отрасли КНР на ближайшие пять лет.

"Исследовать дальний космос, развить ракетно-космическую отрасль и сделать из Китая космическую державу - это мечта, воплощение которой мы безустанно добиваемся", - говорится в документе.

Марсианский зонд должен будет исследовать поверхность Марса и доставить обратно на Землю образцы грунта, собирать данные о Юпитере и его спутниках, а также "провести исследование таких важных научных проблем, как происхождение и эволюция Солнечной системы, поиск внеземной жизни".

Кроме этого, Пекин рассчитывает стать первой страной, осуществившей мягкую посадку зонда на обратной стороне Луны, причем примерно в 2018 году.

Согласно документу, для достижения этих целей КНР намерена ускорить развитие своей космической отрасли.

В документе также говорится, что Китай планирует использовать космическое пространство в мирных целях для передовых космических исследований и обеспечения своей национальной безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МАРС, ЗОНД, ПЛАНЫ


Похожие новости


Власти Китая планируют выращивать овощи на Марсе и Луне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]