Китай намерен запустить свой первый научный зонд к Марсу до 2020 года - СМИ

КНР планирует запустить свою первую исследовательскую станцию к Марсу к 2020 году, сообщает во вторник агентство АП со ссылкой на правительственный документ, содержащий планы космической отрасли КНР на ближайшие пять лет.

"Исследовать дальний космос, развить ракетно-космическую отрасль и сделать из Китая космическую державу - это мечта, воплощение которой мы безустанно добиваемся", - говорится в документе.

Марсианский зонд должен будет исследовать поверхность Марса и доставить обратно на Землю образцы грунта, собирать данные о Юпитере и его спутниках, а также "провести исследование таких важных научных проблем, как происхождение и эволюция Солнечной системы, поиск внеземной жизни".

Кроме этого, Пекин рассчитывает стать первой страной, осуществившей мягкую посадку зонда на обратной стороне Луны, причем примерно в 2018 году.

Согласно документу, для достижения этих целей КНР намерена ускорить развитие своей космической отрасли.

В документе также говорится, что Китай планирует использовать космическое пространство в мирных целях для передовых космических исследований и обеспечения своей национальной безопасности.