В Кремле заявляют о безальтернативности Таможенного кодекса ЕАЭС, несмотря на претензии Киргизии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что у Киргизии возник ряд претензий к Таможенному кодексу ЕврАзЭС, однако подчеркнул, что этот документ жизнеспособен и безальтернативен.
"По Киргизии ситуация будет дорабатываться. Действительно появились некоторые замечания от киргизской стороны. В основном это связано с областью фитосанитарного контроля", - сказал Д.Песков журналистам во вторник.
Вместе с тем, по его словам, "это абсолютно нормальная, рабочая ситуация".
"Кодекс (Таможенный кодекс ЕврАзЭС) - жизнеспособный документ, альтернативы этому кодексу нет. И рано или поздно - в этом нет никаких сомнений - в интересах будущих интеграционных процессов он вступит в силу", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Отвечая на вопрос, присоединится ли к этому документу Белоруссия, Д.Песков сказал: "Безусловно".
Д.Песков отметил, что "каждая страна, которая участвует в ЕврАзЭС, заботится о своих интересах". "Гармонизация интересов всех стран - это сложная работа, которая по договоренности глав государств продолжится на уровне правительств", - уточнил пресс-секретарь российского президента.
Он заверил, что "во многом и в основном все положения (Таможенного кодекса) согласованы на уровне коллегий, на экспертном уровне".
"Этот документ - стакан, который, скорее, полон, чем полупустой", - заключил Д.Песков.
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