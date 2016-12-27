В Японии возобновили работы по переносу военной базы США на Окинаве

Министерство обороны Японии во вторник вернулось к работам по переносу военной базы США "Футэмма" в пределах префектуры Окинава, приостановленным ранее из-за разногласий между местными властями и Токио, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.
Рабочие приступили к исследовательскому бурению дна моря в районе Хэноко, а также начали устанавливать морские буи, которые отмечают закрытую для доступа территорию.
По данным Эн-эйч-кей, перед американским военным лагерем в Хэноко собрались около 200 демонстрантов, недовольных возобновлением строительства.
Работы были прерваны еще в марте этого года. Власти префектуры предлагали перенести базу в другую префектуру.
На Окинаве заявляли, что не только префектура Окинава, но и остальная Япония должна нести на себе бремя содержания американской военной инфраструктуры. Кроме этого, недовольство местных жителей вызывали неоднократные инциденты с участием военных США на Окинаве, включая изнасилования и нападения.
Однако на прошлой неделе Верховный суд Японии поддержал позицию японского правительства, согласно которой базу "Футэмма" следует перенести на новое место, но в той же префектуре Окинава. Позднее губернатор префектуры Окинава Такэси Онага отменил свой запрет на строительные работы.
Соглашение о переводе базы Корпуса морской пехоты США "Футэмма" из окрестностей столицы префектуры Окинавы Наха в район Хэноко было достигнуто Токио и Вашингтоном еще в 1996 году.
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