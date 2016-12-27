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Дальнее зарубежье 27.12.2016 16:34

В Японии возобновили работы по переносу военной базы США на Окинаве

Министерство обороны Японии во вторник вернулось к работам по переносу военной базы США "Футэмма" в пределах префектуры Окинава, приостановленным ранее из-за разногласий между местными властями и Токио, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Рабочие приступили к исследовательскому бурению дна моря в районе Хэноко, а также начали устанавливать морские буи, которые отмечают закрытую для доступа территорию.

По данным Эн-эйч-кей, перед американским военным лагерем в Хэноко собрались около 200 демонстрантов, недовольных возобновлением строительства.

Работы были прерваны еще в марте этого года. Власти префектуры предлагали перенести базу в другую префектуру.

На Окинаве заявляли, что не только префектура Окинава, но и остальная Япония должна нести на себе бремя содержания американской военной инфраструктуры. Кроме этого, недовольство местных жителей вызывали неоднократные инциденты с участием военных США на Окинаве, включая изнасилования и нападения.

Однако на прошлой неделе Верховный суд Японии поддержал позицию японского правительства, согласно которой базу "Футэмма" следует перенести на новое место, но в той же префектуре Окинава. Позднее губернатор префектуры Окинава Такэси Онага отменил свой запрет на строительные работы.

Соглашение о переводе базы Корпуса морской пехоты США "Футэмма" из окрестностей столицы префектуры Окинавы Наха в район Хэноко было достигнуто Токио и Вашингтоном еще в 1996 году.

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Тэги: ЯПОНИЯ, БАЗА, РАБОТЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]