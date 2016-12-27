Азербайджан и Иран в 2017 году подготовят дорожную карту по развитию связей между двумя странами, заявил иранский министр связи и информационных технологий Махмуд Ваези.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел встречу с М.Ваези, сообщает сайт главы государства.

«Министр в ходе встречи сообщил о поручении президента Ирана о выполнении рекомендаций И.Алиева в рамках заседания межправкомиссии в Баку и о подготовке в 2017 году дорожной карты по развитию связей между двумя странами», - отмечается в информации.

Собеседники отметили успешное развитие отношений между Азербайджаном и Ираном в различных направлениях. В том числе рост торгового обмена и инвестиционных вложений, сотрудничество сферах транспорта, АПК и других, подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между регионами двух стран.

«По мнению сторон, примером успешного сотрудничества Азербайджана и Ирана является строительство в Нефтчале автомобильного завода и запланированная на самое ближайшее время закладка фундамента в Пираллахи совместного завода по производству лекарств», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также отмечалась значимость бизнес-форума, который состоится в Нахчывани, для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами.

Н.Аббасова