Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.84 RUR   0.0289 GBR   2.1623 TRY   0.5013

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

Внешняя политика 27.12.2016 14:05

Азербайджан и Иран в 2017 году подготовят дорожную карту по развитию связей

Азербайджан и Иран в 2017 году подготовят дорожную карту по развитию связей между двумя странами, заявил иранский министр связи и информационных технологий Махмуд Ваези.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел встречу с М.Ваези, сообщает сайт главы государства.

«Министр в ходе встречи сообщил о поручении президента Ирана о выполнении рекомендаций И.Алиева в рамках заседания межправкомиссии в Баку и о подготовке в 2017 году дорожной карты по развитию связей между двумя странами», - отмечается в информации.

Собеседники отметили успешное развитие отношений между Азербайджаном и Ираном в различных направлениях. В том числе рост торгового обмена и инвестиционных вложений, сотрудничество сферах транспорта, АПК и других, подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между регионами двух стран.

«По мнению сторон, примером успешного сотрудничества Азербайджана и Ирана является строительство в Нефтчале автомобильного завода и запланированная на самое ближайшее время закладка фундамента в Пираллахи совместного завода по производству лекарств», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также отмечалась значимость бизнес-форума, который состоится в Нахчывани, для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, КАРТА, ДОРОЖНАЯ


Похожие новости


Азербайджан и Иран намерены углублять сотрудничество в банковской сфере Баку и Тегеран обсуждают вопрос организации производства тракторов в азербайджанской Нефтчале АЖД с 29 декабря запускает скоростной поезд по маршруту Нахчыван – Мешхед – Нахчыван Азербайджанские предприниматели в январе совершат визит в Иран для налаживания деловых связей Азербайджано-иранский бизнес-форум пройдет 27 декабря в Баку Иран заинтересован в экспорте продукции АПК в Россию и СНГ через Азербайджан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]