Власти Китая рассчитывают на увеличение доходов от туризма до $1 трлн в 2020г

Китай планирует к 2020 году увеличить доходы от туризма до 7 трлн юаней (около $1 трлн) в год, говорится в Программе по развитию туризма на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.), опубликованной Госсоветом КНР.

В прошлом году в Китае доходы этого сектора превысили 4 трлн юаней.

Как сообщает агентство "Синьхуа", Китай стремится к превращению туризма в основную движущую силу для экономической трансформации и модернизации.

Согласно плану Госсовета, к 2020 году общий объем инвестиций в туризм вырастет до 2 трлн юаней, вклад этого сектора в ВВП превысит 12%.

Туристическим агентствам будет предложено продавать более разнообразные продукты, такие как загородные поездки и экскурсии по старым революционным базам.

В течение предстоящих пяти лет предстоит повысить качество туристических объектов, в частности через развитие пяти городских туристических кластеров и 10 государственных туристических поясов, а также усовершенствовать общественные услуги для туристов и содействовать развитию "зеленого" туризма.

Как ожидается, туризм будет благоприятствовать созданию новых рабочих мест и преодолению бедности в сельских районах Китая.