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Дальнее зарубежье 27.12.2016 16:49

Власти Китая рассчитывают на увеличение доходов от туризма до $1 трлн в 2020г

Китай планирует к 2020 году увеличить доходы от туризма до 7 трлн юаней (около $1 трлн) в год, говорится в Программе по развитию туризма на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.), опубликованной Госсоветом КНР.

В прошлом году в Китае доходы этого сектора превысили 4 трлн юаней.

Как сообщает агентство "Синьхуа", Китай стремится к превращению туризма в основную движущую силу для экономической трансформации и модернизации.

Согласно плану Госсовета, к 2020 году общий объем инвестиций в туризм вырастет до 2 трлн юаней, вклад этого сектора в ВВП превысит 12%.

Туристическим агентствам будет предложено продавать более разнообразные продукты, такие как загородные поездки и экскурсии по старым революционным базам.

В течение предстоящих пяти лет предстоит повысить качество туристических объектов, в частности через развитие пяти городских туристических кластеров и 10 государственных туристических поясов, а также усовершенствовать общественные услуги для туристов и содействовать развитию "зеленого" туризма.

Как ожидается, туризм будет благоприятствовать созданию новых рабочих мест и преодолению бедности в сельских районах Китая.

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Тэги: КИТАЙ, ТУРИЗМ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]