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Дальнее зарубежье 27.12.2016 14:18

Пан Ги Мун может объявить об участии в выборах президента Южной Кореи в январе - СМИ

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, возможно, объявит в середине января о своем участии в президентских выборах 2017 года в Южной Корее, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой представителя властей, знакомого с Пан Ги Муном.

Агентство напоминает, что Пан Ги Мун покидает пост генсека ООН в конце 2016 года.

Глава уезда Ымсон (провинция Чхунчхон-Пукто), откуда происходит родом Пан Ги Мун, Ли Пхиль Ён намекнул СМИ, что именно такое заявление генсек может сделать после возвращения в Южную Корею. Пан Ги Мун должен будет выступить перед жителями уезда Ымсон в период с 15 по 20 января.

"Ренхап" отмечает, что хотя сам Пан Ги Мун не делал никаких официальных заявлений о планах участвовать в выборах, он неоднократно намекал на такую возможность.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Пан Ги Мун, посетивший Южную Корею в мае, сделал это для того, чтобы прозондировать почву на предмет возможного участия в президентских выборах в 2017 году. Тогда генсек ООН обратился к журналистам с просьбой не преувеличивать значение своего визита. "Я надеюсь, что вы не будете преувеличивать или спекулировать по вопросу о моих действиях здесь (в Южной Корее - ИФ)", - сказал он.

До избрания на пост генерального секретаря ООН Пан Ги Мун в 2004-2006 годах занимал пост министра иностранных дел и внешней торговли Южной Кореи.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ЮЖКОРЕЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]