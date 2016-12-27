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Дальнее зарубежье 27.12.2016 17:00

В Германии семеро выходцев из арабских стран пытались поджечь бездомного

Полиция Германии задержала семь человек, обвиняемых в попытке совершить убийство бездомного в Берлине, сообщила во вторник немецкая газета "Вельт".

Инцидент произошел на станции Шёнлайнштрассе столичного метрополитена. Благодаря помощи пассажиров и машиниста поезда огонь удалось своевременно потушить. Мужчина не пострадал, однако все его вещи сгорели.

По предварительным данным, шесть подозреваемых прибыли в Германию из Сирии, еще один является выходцем из Ливии. Известно, что молодым людям от 15 до 21 года, их имена не раскрываются.

В настоящее время полиция начала расследование, и квалифицирует действия подозреваемых как попытку умышленного убийства.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕЗДОМНЫЙ, ПОДЖОГ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]