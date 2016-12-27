Национальное антидопинговое агентство начнет работать в январе 2017 года - министр

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана начнет действовать в январе 2017 года, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.
«Национальное антидопинговое агентство Азербайджана начнет свою деятельность в первых числах января следующего года», - сказал А.Рагимов на пресс-конференции по спортивным итогам года.
По его словам, Агентство может возглавить Шафаг Гаджиева, кандидатура которой в настоящее время находится на стадии рассмотрения.
Министр подчеркнул, что Агентство будет действовать независимо.
«В 2017 году в Азербайджане планируется взять до 400 допинг проб. Примерно столько же проб будет взято во время проведения IV Игр Исламской солидарности. Итого получается около 800 анализов на наличие допинга. Это очень высокий показатель», - сказал он.
А.Рагимов добавил, что Азербайджан выполнил все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA). «Мы приняли закон о борьбе с применением допинга в спорте, зарегистрировали Национальное антидопинговое агентство. Мы выполнили все обязательства, и к нам больше нет никаких претензий со стороны WADA», - отметил А.Рагимов.
Отвечая на вопросы журналистов, министр выразил сожаление в связи с тем, что даже спустя несколько лет WADA лишает спортсменов побед на международных турнирах.
«Во всем мире многие эксперты выступают против такого отношения к спорту. Наука постоянно развивается, и через десять лет в этом направлении будут применяться совершенно новые препараты. То есть получается, что если через 10 лет выяснится, что тот или иной спортсмен применял когда-то определенные препараты, то он должен потерять свою медаль. Я считаю неверным такой подход, но у WADA совершенно иной взгляд на эти вопросы, и они не хотят его менять», - сказал А.Рагимов.
Р.Бабаев
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