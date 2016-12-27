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Спорт 27.12.2016 14:34

Исламиада обойдется Азербайджану в $100 млн – министр молодежи и спорта

IV Игры Исламской солидарности обойдутся Азербайджана в $100 млн, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

«Бюджет IV Игр Исламской солидарности составляет $100 млн. Из них $60 млн выделены на 2016 год, остальные $40 млн будут использованы в 2017 году», - отметил А.Рагимов во вторник на пресс-конференции по спортивным итогам года.

По его словам, значительная часть расходов связана с проведением официальных церемоний открытия и закрытия Исламиады.

«В Исламиаде примут участие до 4 тыс. спортсменов из 50 стран», - подчеркнул министр.

А.Рагимов добавил, что в Деревне атлетов в дни проведения Исламиады будут размещены до 6 тыс. участников Игр. «До 4 тыс. из них составят спортсмены, еще 2 тыс. – технические представители стран-участниц», - отметил министр.

По его словам, после завершения IV Игр Исламской солидарности Деревня атлетов будет возвращена предпринимателям. «Мы вернем Деревню атлетов предпринимателям. Квартиры в Деревне могут быть выставлены на продажу», - сказал А.Рагимов.

Он отметил, что подготовка в Исламиаде идет согласно намеченному графику.

«Никаких задержек нет. Основные вопросы, которые предстоит решать, связаны с организацией транспорта. Остается также установка заграждений на подступах к спортивным аренам. Большое внимание уделяется церемониям открытия и закрытия Исламских игр. Мы хотим, чтобы они стали запоминающимися зрелищами», - подчеркнул министр.

Исламиада пройдет в Баку в мае 2017 года.

Р.Бабаев

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Тэги: ИСЛАМИАДА, РАСХОДЫ, МИНИСТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]