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Дальнее зарубежье 27.12.2016 17:13

Премьер Эстонии поблагодарил США за их вклад в безопасность республики

США были, есть и останутся важнейшим союзником для Эстонии и Соединенные Штаты всегда могут на нее положиться, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) во вторник на встрече с делегацией сената США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Джоном Маккейном (John McCain).

Премьер-министр назвал "неоценимым достоянием" вклад США в безопасность Эстонии и других государств Балтии. "Подтверждаю вам, что мы очень благодарны за это", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Ю.Ратас пообещал, что Эстония продолжит вкладывать в оборону не менее 2% от валового внутреннего продукта, что является критерием для стран НАТО.

Делегация Сената США во главе с председателем сенатского комитета по вооруженным силам Джоном Маккейном прибыла в Эстонию с двухдневным визитом во вторник.

В состав делегации входят республиканцы Дж. Маккейн и Линдси Грэм (Lindsey Graham), а также сенатор от демократов Эми Клобучар (Amy Klobuchar).

Сенаторов примут также президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас (Riho Terras) вручит Дж.Маккейну Rрест за заслуги Сил обороны в знак признания заслуг сенатора по обеспечению безопасности Эстонии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, США, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]