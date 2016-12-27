Премьер Эстонии поблагодарил США за их вклад в безопасность республики

США были, есть и останутся важнейшим союзником для Эстонии и Соединенные Штаты всегда могут на нее положиться, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) во вторник на встрече с делегацией сената США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Джоном Маккейном (John McCain).

Премьер-министр назвал "неоценимым достоянием" вклад США в безопасность Эстонии и других государств Балтии. "Подтверждаю вам, что мы очень благодарны за это", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Ю.Ратас пообещал, что Эстония продолжит вкладывать в оборону не менее 2% от валового внутреннего продукта, что является критерием для стран НАТО.

Делегация Сената США во главе с председателем сенатского комитета по вооруженным силам Джоном Маккейном прибыла в Эстонию с двухдневным визитом во вторник.

В состав делегации входят республиканцы Дж. Маккейн и Линдси Грэм (Lindsey Graham), а также сенатор от демократов Эми Клобучар (Amy Klobuchar).

Сенаторов примут также президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас (Riho Terras) вручит Дж.Маккейну Rрест за заслуги Сил обороны в знак признания заслуг сенатора по обеспечению безопасности Эстонии.