Три четверти россиян поддерживают идею повысить возрастной ценз для продажи алкоголя - опрос

Доля граждан РФ, поддерживающих повышение минимального возраста для покупки алкоголя с 18 до 21 года, выросла до 77% с 72% год назад, сообщил ВЦИОМ.

Негативно воспринимают эту идею 17% участников опроса, проведенного среди 6000 человек в возрасте 18-65 лет и старше в 272 населенных пунктах РФ.

Женщины (82%), люди средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45-65-летних) чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, чем мужчины (71%) и молодежь (68% среди 18-24-летних).

Среди жителей различных городов и населенных пунктов больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников (кроме Москвы и Петербурга) - 82%, меньше - среди москвичей и петербуржцев (74%) и жителей малых городов (74%).