Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.84 RUR   0.0289 GBR   2.1623 TRY   0.5013

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

СНГ 27.12.2016 17:30

Три четверти россиян поддерживают идею повысить возрастной ценз для продажи алкоголя - опрос

Доля граждан РФ, поддерживающих повышение минимального возраста для покупки алкоголя с 18 до 21 года, выросла до 77% с 72% год назад, сообщил ВЦИОМ.

Негативно воспринимают эту идею 17% участников опроса, проведенного среди 6000 человек в возрасте 18-65 лет и старше в 272 населенных пунктах РФ.

Женщины (82%), люди средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45-65-летних) чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, чем мужчины (71%) и молодежь (68% среди 18-24-летних).

Среди жителей различных городов и населенных пунктов больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников (кроме Москвы и Петербурга) - 82%, меньше - среди москвичей и петербуржцев (74%) и жителей малых городов (74%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЛКОГОЛЬ, ПРОДАЖА, ОПРОС


Похожие новости


Производство водки в РФ в октябре снизилось на 9%, пива - выросло на 5% - Росстат "Русский стандарт" увеличил долю в итальянском винном доме Gancia до 94,1% Алкогольные предпочтения россиян не меняются - на первом месте водка и пиво - Росстат Россияне стали больше покупать водки и пива Чехия может вскоре снять ограничения экспорта сертифицированного алкоголя - министр Почти 1,5 млн бутылок фальсифицированного алкоголя обнаружено на четырех складах Москвы и Подмосковья

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]