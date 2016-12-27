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Дальнее зарубежье 27.12.2016 17:40

Гражданка Филиппин осуждена в Кувейте на 10 лет за пособничество терроризму

Суд Кувейта приговорил к 10 годам тюремного заключения гражданку Филиппин за причастность к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ) и планирование терактов в стране, сообщила во вторник газета кувейтская газета "Аль-Анба".

В сообщении отмечается, что суд также постановил сразу по окончании тюремного заключения депортировать 32-летнюю Линафи Асуэйро Бискаиду.

По данным "Аль-Анба", женщина призналась, что ее муж состоит в ИГ и воюет в Ливии. Она также рассказала, что просил ее переехать из Филиппин в Кувейт и устроиться там домработницей.

Женщину задержали в августе, спустя два месяца после того, как прибыла в страну. Спецслужбам Кувейта удалось установить ее связи с ИГ благодаря электронной почте, которую она использовала для поддержания контактов с членами ИГ в Ливии.

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Тэги: КУВЕЙТ, ИГ, УЧАСТНИЦА, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]