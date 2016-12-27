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Внешняя политика 27.12.2016 14:48

Очередное заседание раб группы по статусу Каспия состоится в январе 2017 года, заявляют в Баку

Очередное заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря пройдет в третьей декаде января 2017 года, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Очередное заседание рабочей группы состоится в третью декаду января. Оно пройдет или в Ашхабаде, или в Баку. На данный момент по этому вопросу идут согласования»,- заявил Х.Халафов журналистам во вторник.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день большая часть вопросов по проекту Конвенции согласована

«Большая часть вопросов проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря согласована. Идут переговоры по оставшимся вопросам. Планируем завершить их согласование до следующего саммита глав государств прикаспийских стран в Астане», - отметил он.

По словам Х.Халафова, стороны проделали большую работу и достигли общего согласования по всем концептуальным вопросам. «В подходах всех пяти прикаспийских стран имеется близость. Осталось несколько деталей, самой важной из которых является принцип деления. Мы планируем подытожить все работы для окончательного согласования проекта Конвенции, чтобы вынести ее на подписание глав государств», - подчеркнул Х.Халафов.

Замминистра также отметил, что вопрос статуса Каспийского моря решается, как на двусторонней основе, так и многосторонней.

«Многосторонние переговоры ведутся в основном в рамках проекта Конвенции. Двусторонние же решаются странами, расположенными друг напротив друга или рядом друг с другом»,- отметил он.

В качестве примера Х.Халафов отметил, что Азербайджан, Казахстан и Россия уже решили этот вопрос между собой.

«Есть соглашения, которые в силе. С Ираном и Туркменистаном продолжаются переговоры. Мы подходим к вопросу не с контекста расхождения мнений точки того или иного месторождения или нефтеносных участков, а с контекста полного разделения (дна - ИФ)»,- подчеркнул он.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАСПИЙ, СТАТУС, ЗАСЕДАНИЕ


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