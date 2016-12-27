Террористы из ИГ казнили близ Мосула 13 мирных граждан - HRW

Боевики из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) казнили в Ираке 13 деревенских жителей после того, как те попытались "восстать" против террористов, сообщает во вторник неправительственная международная организация "Хьюман райтс уотч" (HRW).

Казни прошли в деревнях аль-Худ и аль-Лаззага, расположенных в 50 км к югу от Мосула. Среди убитых было два мальчика.

Отмечается, что казни произошли 17 октября, когда иракская армия начала операцию по освобождению Мосула от ИГ, однако известно о них стало только сейчас.

"ИГ отреагировало на восстание крестьян казнью людей, участвовавших в этом, а также тех, кто не был вовлечен в волнения", - заявила представитель HRW на Ближнем Востоке Лама Факих.

По ее словам, "военные, которые взяли в плен боевиков ИГ, должны соответствующим образом провести расследование об их участии в военных преступлениях, подобным этому".