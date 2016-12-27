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Дальнее зарубежье 27.12.2016 15:14

Партнер Джорджа Майкла рассказал подробности смерти певца

Известный стилист и партнер британского музыканта Джорджа Майкла Фади Фаваз рассказал журналистам, что обнаружил мертвым своего друга, когда приехал к нему домой, откуда они вместе должны были пойти на рождественский ужин.

"Мы должны были пойти на рождественский ужин. Я приехал, чтобы разбудить его, а он умер, он просто мирно лежал в кровати. Мы до сих пор не знаем, что произошло", - рассказал Ф.Фаваз британской газете "Дейли телеграф".

Он добавил, что в последнее время у Дж.Майкла были "проблемы в жизни", однако он надеялся, что вскоре все наладится.

"За последнее время все очень усложнилось, но Джордж так ждал Рождества, и я тоже очень ждал", - сказал он.

Издание отмечает, что по некоторым данным, у Дж.Майкла были проблемы с наркотиками, и в течение последнего года он проходил лечение от героиновой зависимости.

Как сообщалось, Дж.Майкл скончался в ночь на понедельник в графстве Оксфордшир на 54-м году жизни.

По словам менеджера певца Майкла Липмана, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Дж.Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х в группе Wham!, позже выступал соло. Среди наиболее известных песен музыканта - "Last Christmas", "I Want Your Sex", "Jesus to a Child", "White Light", "Fastlove", "Wake Me Up Before You Go Go".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПЕВЕЦ, КОНЧИНА, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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