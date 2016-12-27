Партнер Джорджа Майкла рассказал подробности смерти певца

Известный стилист и партнер британского музыканта Джорджа Майкла Фади Фаваз рассказал журналистам, что обнаружил мертвым своего друга, когда приехал к нему домой, откуда они вместе должны были пойти на рождественский ужин.
"Мы должны были пойти на рождественский ужин. Я приехал, чтобы разбудить его, а он умер, он просто мирно лежал в кровати. Мы до сих пор не знаем, что произошло", - рассказал Ф.Фаваз британской газете "Дейли телеграф".
Он добавил, что в последнее время у Дж.Майкла были "проблемы в жизни", однако он надеялся, что вскоре все наладится.
"За последнее время все очень усложнилось, но Джордж так ждал Рождества, и я тоже очень ждал", - сказал он.
Издание отмечает, что по некоторым данным, у Дж.Майкла были проблемы с наркотиками, и в течение последнего года он проходил лечение от героиновой зависимости.
Как сообщалось, Дж.Майкл скончался в ночь на понедельник в графстве Оксфордшир на 54-м году жизни.
По словам менеджера певца Майкла Липмана, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Дж.Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х в группе Wham!, позже выступал соло. Среди наиболее известных песен музыканта - "Last Christmas", "I Want Your Sex", "Jesus to a Child", "White Light", "Fastlove", "Wake Me Up Before You Go Go".
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