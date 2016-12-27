Урегулирование карабахского конфликта не должно быть монополией какой-либо структуры – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявляет, что ни одна структура не может претендовать на монополизацию процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Никакая структура не может претендовать на монополию в урегулировании конфликта»,- заявил Э.Мамедъяров в интервью госинформагентству Азертадж.

По его словам, официальный Баку будет продолжать политику включения карабахского конфликта в повестку всех международных организаций до тех пор, «пока не будут устранены последствия армянской агрессии и оккупации, восстановлена территориальная целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно-признанных границ».

Ф.Исазаде