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Карабахский конфликт 27.12.2016 15:32

Урегулирование карабахского конфликта не должно быть монополией какой-либо структуры – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявляет, что ни одна структура не может претендовать на монополизацию процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Никакая структура не может претендовать на монополию в урегулировании конфликта»,- заявил Э.Мамедъяров в интервью госинформагентству Азертадж.

По его словам, официальный Баку будет продолжать политику включения карабахского конфликта в повестку всех международных организаций до тех пор, «пока не будут устранены последствия армянской агрессии и оккупации, восстановлена территориальная целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно-признанных границ».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, МОНОПОЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]