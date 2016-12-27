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Это интересно 27.12.2016 15:37

Гепарды оказались на грани исчезновения - исследование

Численность гепардов за последние 16 лет значительно сократилась, что ставит этих животных под угрозу вымирания, говорится в сообщении Национальной академии наук США, распространенном во вторник.

В сообщении приводятся выдержки из совместного доклада двух организаций - американского Общества сохранения диких животных и Зоологического общества Лондона.

"Гепарды все быстрее приближаются к своему полному исчезновению и могут вскоре навсегда исчезнуть с лица Земли, если не будут предприняты срочные меры по сохранению природных условий, в которых живут гепарды", - говорится в докладе.

Согласно результатам исследования, в начале XX века в мире насчитывалось около 100 тыс. гепардов, тогда как сейчас их общее число составляет лишь 7,1 тыс.

В частности, число представителей этого вида животных в Зимбабве уменьшилось более чем на 85% за последние 16 лет. А на территории Ирана, к примеру, в настоящее время проживают менее 50 гепардов.

Основной причиной вымирания гепардов стала хозяйственная деятельность человека, которая привела к исчезновению привычных для этих животных мест обитания.

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Тэги: МИР, ГЕПАРДЫ, ВЫМИРАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]