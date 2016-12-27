Гепарды оказались на грани исчезновения - исследование

Численность гепардов за последние 16 лет значительно сократилась, что ставит этих животных под угрозу вымирания, говорится в сообщении Национальной академии наук США, распространенном во вторник.

В сообщении приводятся выдержки из совместного доклада двух организаций - американского Общества сохранения диких животных и Зоологического общества Лондона.

"Гепарды все быстрее приближаются к своему полному исчезновению и могут вскоре навсегда исчезнуть с лица Земли, если не будут предприняты срочные меры по сохранению природных условий, в которых живут гепарды", - говорится в докладе.

Согласно результатам исследования, в начале XX века в мире насчитывалось около 100 тыс. гепардов, тогда как сейчас их общее число составляет лишь 7,1 тыс.

В частности, число представителей этого вида животных в Зимбабве уменьшилось более чем на 85% за последние 16 лет. А на территории Ирана, к примеру, в настоящее время проживают менее 50 гепардов.

Основной причиной вымирания гепардов стала хозяйственная деятельность человека, которая привела к исчезновению привычных для этих животных мест обитания.