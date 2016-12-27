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Дальнее зарубежье 27.12.2016 18:03

Во французский Кале стали возвращаться иммигранты - газета

Сотни беженцев возвращаются в небольшие лагеря в портовом городе Кале на севере Франции в надежде попасть в Великобританию, сообщает во вторник британская газета "Индепендент".

Так, по меньшей мере, шесть импровизированных поселений появились в сельской местности региона Па-де-Кале, при этом число беженцев постоянно растет в последние недели.

Газета напоминает, что прошло два месяца с тех пор, как французская полиция демонтировала стихийный лагерь "Джунгли" в Кале, чтобы распределить беженцев в специальные центры, расположенные по всей Франции. Власти страны назвали тогда эту операцию "успешной".

Лагерь беженцев в Кале стал крупнейшим перевалочным пунктом для нелегалов, которые пытаются перебраться через Францию в Великобританию.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАЛЕ, ЛАГЕРЬ, ИММИГРАНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]