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Это интересно 27.12.2016 15:44

В аэропорту Токио появилась туалетная бумага для смартфонов

Япония, жители которой отличаются высокими требованиями к гигиене, представила специальную туалетную бумагу для смартфонов, пишет RTT News.

В международном аэропорту Нарита в 86 кабинках в 7 туалетах рядом с обычной бумагой появился диспенсер меньшего размера с бумагой, которая позволит путешественникам продезинфицировать экран своего телефона.

Автором этой идеи является крупнейший в стране оператор мобильной связи NTT DoCoMo. Компания заявила, что дополнительные диспенсеры в токийском аэропорту будут стоять до марта следующего года.

"На экране смартфона в пять раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза", - отмечается в сообщении NTT Docomo.

На рулоны со специальной бумагой нанесены надписи "Добро пожаловать в Японию", а также информация о точках Wi-Fi в аэропорту и другие полезные для путешественников сведенья.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯПОНИЯ, СМАРТФОНЫ, ТУАЛЕТЫ, БУМАГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]