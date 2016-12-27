В аэропорту Токио появилась туалетная бумага для смартфонов

Япония, жители которой отличаются высокими требованиями к гигиене, представила специальную туалетную бумагу для смартфонов, пишет RTT News.

В международном аэропорту Нарита в 86 кабинках в 7 туалетах рядом с обычной бумагой появился диспенсер меньшего размера с бумагой, которая позволит путешественникам продезинфицировать экран своего телефона.

Автором этой идеи является крупнейший в стране оператор мобильной связи NTT DoCoMo. Компания заявила, что дополнительные диспенсеры в токийском аэропорту будут стоять до марта следующего года.

"На экране смартфона в пять раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза", - отмечается в сообщении NTT Docomo.

На рулоны со специальной бумагой нанесены надписи "Добро пожаловать в Японию", а также информация о точках Wi-Fi в аэропорту и другие полезные для путешественников сведенья.