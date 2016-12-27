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Дальнее зарубежье 27.12.2016 15:48

На Филиппинах изъяли рекордную партию наркотиков стоимостью более 115 млн евро

Власти Филиппин изъяли партию метамфетамина на общую стоимость более 115 млн евро, сообщают во вторник западные СМИ.

"Это не только самое крупное изъятие за этот год, но вообще в истории страны", - заявил министр юстиции Филиппин Виталиано Агирре.

По его словам, за декабрь спецслужбы провели серию операций, направленных на борьбу с распространением наркотиков.

СМИ напоминают, что президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет наркотики. С момента прихода Р.Дутерте к власти были убиты несколько тысяч человек, связанных с распространением наркотиков.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, НАРКОТИКИ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]