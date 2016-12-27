На Филиппинах изъяли рекордную партию наркотиков стоимостью более 115 млн евро

Власти Филиппин изъяли партию метамфетамина на общую стоимость более 115 млн евро, сообщают во вторник западные СМИ.

"Это не только самое крупное изъятие за этот год, но вообще в истории страны", - заявил министр юстиции Филиппин Виталиано Агирре.

По его словам, за декабрь спецслужбы провели серию операций, направленных на борьбу с распространением наркотиков.

СМИ напоминают, что президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет наркотики. С момента прихода Р.Дутерте к власти были убиты несколько тысяч человек, связанных с распространением наркотиков.