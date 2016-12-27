Азербайджан и Бахрейн обсуждают вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и главнокомандующий Силами Обороны Королевства Бахрейна, фельдмаршал Шейх Халифа бин Ахмед аль-Халифа обсудили перспективы военного сотрудничества.

"З.Гасанов 27 декабря встретился с находящимся с рабочим визитом в Азербайджане фельдмаршалом Шейхом Халифа бин Ахмед аль-Халифа. На встрече стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы военного сотрудничества, а также другие вопросы в сфере обороны", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

А.Азизов