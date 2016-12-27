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Внешняя политика 27.12.2016 15:52

Азербайджан и Бахрейн обсуждают вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и главнокомандующий Силами Обороны Королевства Бахрейна, фельдмаршал Шейх Халифа бин Ахмед аль-Халифа обсудили перспективы военного сотрудничества.

"З.Гасанов 27 декабря встретился с находящимся с рабочим визитом в Азербайджане фельдмаршалом Шейхом Халифа бин Ахмед аль-Халифа. На встрече стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы военного сотрудничества, а также другие вопросы в сфере обороны", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАХРЕЙН, ВТС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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