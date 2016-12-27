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Внешняя политика 27.12.2016 15:55

Согласование статуса Каспия создаст правовую основу для развития сотрудничества прикаспийских государств – глава МИД Азербайджана

Согласование статуса Каспийского моря создаст правовую основу для развития сотрудничества прикаспийских государств, считает глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В случае достижения полного согласования по правовому статусу Каспийского моря, саммит глав государств в Астане создаст правовую основу для развития будущего взаимного сотрудничества прикаспийских государств», - заявил Э.Мамедъяров в интервью государственному информагентству Азертадж.

Ранее во вторник замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил журналистам, что большая часть вопросов проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря согласована. На данном этапе «идут переговоры по оставшимся вопросам». Стороны планируют «завершить их согласование до следующего саммита глав государств прикаспийских стран в Астане».

Ф.Исазаде

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Тэги: КАСПИЙ, СТАТУС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]