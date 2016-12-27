Согласование статуса Каспия создаст правовую основу для развития сотрудничества прикаспийских государств – глава МИД Азербайджана

Согласование статуса Каспийского моря создаст правовую основу для развития сотрудничества прикаспийских государств, считает глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«В случае достижения полного согласования по правовому статусу Каспийского моря, саммит глав государств в Астане создаст правовую основу для развития будущего взаимного сотрудничества прикаспийских государств», - заявил Э.Мамедъяров в интервью государственному информагентству Азертадж.
Ранее во вторник замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил журналистам, что большая часть вопросов проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря согласована. На данном этапе «идут переговоры по оставшимся вопросам». Стороны планируют «завершить их согласование до следующего саммита глав государств прикаспийских стран в Астане».
Ф.Исазаде
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