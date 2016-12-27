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Дальнее зарубежье 27.12.2016 18:13

Ряд немецких депутатов призывает к усилению контроля на границах Германии в связи с угрозой терактов

Депутаты от правящих в ФРГ Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) выступают за ужесточение контроля на границах ФРГ из-за угрозы новых терактов, сообщает во вторник немецкая радиостанция "Дойчландфунк".

"Пока угроза (совершения террористических актов - ИФ) в Германии остается такой же высокой, как сейчас, мы не можем избежать контроля на границах", - сказал в интервью радиостанции представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внутренним делам Стефан Майер.

По данным агентства АП, такие обсуждения стали результатом произошедшего на прошлой неделе теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.

Подозреваемым в теракте считается выходец из Туниса Анис Амри, который был застрелен на прошлой неделе сотрудниками итальянской полиции в Милане.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГРАНИЦЫ, КОНТРОЛЬ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]