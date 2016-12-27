Ряд немецких депутатов призывает к усилению контроля на границах Германии в связи с угрозой терактов

Депутаты от правящих в ФРГ Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) выступают за ужесточение контроля на границах ФРГ из-за угрозы новых терактов, сообщает во вторник немецкая радиостанция "Дойчландфунк".
"Пока угроза (совершения террористических актов - ИФ) в Германии остается такой же высокой, как сейчас, мы не можем избежать контроля на границах", - сказал в интервью радиостанции представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внутренним делам Стефан Майер.
По данным агентства АП, такие обсуждения стали результатом произошедшего на прошлой неделе теракта на рождественской ярмарке в Берлине.
Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.
Подозреваемым в теракте считается выходец из Туниса Анис Амри, который был застрелен на прошлой неделе сотрудниками итальянской полиции в Милане.
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