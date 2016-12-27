Расшифровка основного самописца Ту-154 может занять сутки - эксперт

На полную расшифровку данных основного бортового самописца разбившегося в районе Сочи самолета Ту-154 понадобится около суток, считает председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
"Расшифровка самописца при исправном состоянии займет сутки", - сказал О.Смирнов "Интерфаксу" во вторник.
Как отмечает эксперт, после расшифровки данных, с помощью специальных программ создается компьютерная модель полета, которая в деталях показывает движение воздушного судна. "Перед нами встанет полная картина происшедшего", - отметил эксперт.
По его словам, информация, которая содержится в самописце, позволит проверить основные версии катастрофы.
"Есть предположение о несинхронном выпуске закрылков, есть подозрения на действия экипажа, не была ли потеряна скорость, это все будет указано (в данных самописца - ИФ)", - отметил эксперт.
Ранее летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев сообщил "Интерфаксу", что первые данные расшифровки бортового самописца могут быть получены уже во вторник.
"Всё зависит от состояния "ящика" и подхода к делу: могут за три-пять часов всё сделать. Первые данные могут быть получены уже к позднему вечеру", - сказал он.
Минобороны РФ сообщило во вторник об обнаружении основного бортового самописца самолета Ту-154, который 25 декабря потерпел крушение в Черном море.
"В 5:42 на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В Минобороны заявили, что в ближайшие часы самолет Военно-транспортной авиации доставит бортовой самописец в подмосковные Люберцы в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил. Специалисты этого института займутся расшифровкой самописца.
Рано утром в воскресенье после вылета с аэродрома "Адлер" самолет Ту-154 пропал с экранов радаров. Через некоторое время фрагменты корпуса самолета были обнаружены в акватории Черного моря в районе Сочи на глубине 50-70 метров. На борту находились военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России в Сирии, девять российских журналистов. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.
Два самописца разбившегося под Сочи Ту-154, скорее всего, подлежат расшифровке - источник
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