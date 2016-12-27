WTI слабо растет, Brent торгуется у $55,15 за баррель

Цены на нефть эталонной марки Brent стабильны во вторник, тогда как WTI слабо дорожает в ожидании начала реализации плана нефтедобывающих стран по сокращению добычи с 1 января.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 подешевели на $0,01 (0,02%) - до $55,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,15 (0,28%) - до $53,17 за баррель. WTI дорожает седьмую сессию подряд, чего не наблюдалось последние 4 месяца.

Страны ОПЕК и 11 нефтедобывающих государств, не входящих в картель, договорились снизить добычу нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки с 1 января. По словам министра нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха, в результате данных действий цены на топливо восстановятся в следующем году.

"Пока большинство экспертов полны оптимизма в отношении того, что участники соглашения будут соблюдать договоренности в первые месяцы", - сказал аналитик SCI International Гао Цзянь.

По мнению многих аналитиков, котировки нефти могут превысить отметку в $60 за баррель в следующем году. С другой стороны, рост цен может привести к подъему добычи сланцевой нефти в США.

Кроме того, Ливия, не участвующая в соглашении, стремится нарастить добычу, которая падала до 300 тыс. б/с в текущем году. По оценкам экспертов, в ноябре страна добывала уже 622 тыс. б/с, а недавнее возобновление работ нефтепроводов может повысить добычу еще на 270 тыс. б/с.