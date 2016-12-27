Азербайджан и Иран намерены углублять сотрудничество в банковской сфере

Баку и Тегеран намерены расширить сотрудничество в банковской сфере, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании азербайджано-иранской межправительственной комиссии во вторник.

«Необходимо расширить сотрудничество в банковском секторе. С этой целью представители иранской делегации проведут встречи с руководством Центрального банка Азербайджана и Палаты по надзору за финансовыми рынками», - заявил Ш.Мустафаев.

По его словам, азербайджано-иранские отношения успешно развиваются в сферах нефти и газа, энергетики, транспорта и транзитных перевозок, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, информационных технологий.

«Есть перспективы для расширения сотрудничества в сфере газовых операций, электроэнергии, торговли, здравоохранения и т.д.», - заявил Ш.Мустафаев.

Он отметил, что за 11 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В Азербайджане работает более 400 иранских компаний, инвестиции которых превышают $2 млрд», - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, 29 декабря будет организован азербайджано-иранский бизнес-форум в Нахчыване. Он также отметил, что в начале следующего года делегация азербайджанских предпринимателей посетит иранские Тебриз и Ардебиль.

Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези отметил перспективы расширения сотрудничества между странами в сферах АПК, туризма, транзита и грузоперевозок, электроэнергии, нефти и газа, экспорт лекарств. «Имеется широкий потенциал для совместного экспорта сельхозпродукции, а также совместного производства оборудования в сфере АПК», - сказал М.Ваези.

Он также предложил в рамках межправкомиссии создать специальную рабочую группу для активизации работ по строительству гидроузла и гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы» над рекой Араз.

А.Ахундов