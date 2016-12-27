Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.84 RUR   0.0289 GBR   2.1623 TRY   0.5013

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

Бизнес и законодательство 27.12.2016 16:22

Азербайджан и Иран намерены углублять сотрудничество в банковской сфере

Баку и Тегеран намерены расширить сотрудничество в банковской сфере, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании азербайджано-иранской межправительственной комиссии во вторник.

«Необходимо расширить сотрудничество в банковском секторе. С этой целью представители иранской делегации проведут встречи с руководством Центрального банка Азербайджана и Палаты по надзору за финансовыми рынками», - заявил Ш.Мустафаев.

По его словам, азербайджано-иранские отношения успешно развиваются в сферах нефти и газа, энергетики, транспорта и транзитных перевозок, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, информационных технологий.

«Есть перспективы для расширения сотрудничества в сфере газовых операций, электроэнергии, торговли, здравоохранения и т.д.», - заявил Ш.Мустафаев.

Он отметил, что за 11 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В Азербайджане работает более 400 иранских компаний, инвестиции которых превышают $2 млрд», - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, 29 декабря будет организован азербайджано-иранский бизнес-форум в Нахчыване. Он также отметил, что в начале следующего года делегация азербайджанских предпринимателей посетит иранские Тебриз и Ардебиль.

Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези отметил перспективы расширения сотрудничества между странами в сферах АПК, туризма, транзита и грузоперевозок, электроэнергии, нефти и газа, экспорт лекарств. «Имеется широкий потенциал для совместного экспорта сельхозпродукции, а также совместного производства оборудования в сфере АПК», - сказал М.Ваези.

Он также предложил в рамках межправкомиссии создать специальную рабочую группу для активизации работ по строительству гидроузла и гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы» над рекой Араз.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Азербайджан и Иран в 2017 году подготовят дорожную карту по развитию связей Баку и Тегеран обсуждают вопрос организации производства тракторов в азербайджанской Нефтчале АЖД с 29 декабря запускает скоростной поезд по маршруту Нахчыван – Мешхед – Нахчыван Азербайджанские предприниматели в январе совершат визит в Иран для налаживания деловых связей Азербайджано-иранский бизнес-форум пройдет 27 декабря в Баку Иран заинтересован в экспорте продукции АПК в Россию и СНГ через Азербайджан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]