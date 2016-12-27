На юге Перу зафиксировано извержение вулкана Сабанкая

Вулкан Сабанкая на юге Перу начал извергаться, выбрасывая облака пепла, сообщают во вторник западные СМИ.

Извержение началось еще накануне.

По данным СМИ, столб дыма и пепла достигают высоты в 3,5 км. Выбросы сопровождаются взрывами внутри кратера вулкана.

Местные власти оповещают жителей близлежащих районов об опасности.

В середине декабря вулкан уже проявлял признаки сейсмической активности, и тогда были зафиксированы выбросы пепла на высоту до 2,5 км.

Вулкан Сабанкая считается одним из самых активных вулканов в Перу. Он расположен примерно в 100 км к северо-западу от города Арекипа - второго по величине города Перу.