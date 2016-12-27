На юге Перу зафиксировано извержение вулкана Сабанкая

Вулкан Сабанкая на юге Перу начал извергаться, выбрасывая облака пепла, сообщают во вторник западные СМИ.
Извержение началось еще накануне.
По данным СМИ, столб дыма и пепла достигают высоты в 3,5 км. Выбросы сопровождаются взрывами внутри кратера вулкана.
Местные власти оповещают жителей близлежащих районов об опасности.
В середине декабря вулкан уже проявлял признаки сейсмической активности, и тогда были зафиксированы выбросы пепла на высоту до 2,5 км.
Вулкан Сабанкая считается одним из самых активных вулканов в Перу. Он расположен примерно в 100 км к северо-западу от города Арекипа - второго по величине города Перу.
Согласование статуса Каспия создаст правовую основу для развития сотрудничества прикаспийских государств – глава МИД Азербайджана
Азербайджан и Бахрейн обсуждают вопросы военного сотрудничества
Урегулирование карабахского конфликта не должно быть монополией какой-либо структуры – глава МИД Азербайджана
ASK и Иранская палата по торговле, промышленности, рудникам и сельскому хозяйству подписали меморандум о взаимопонимании
Азербайджан и Иран намерены углублять сотрудничество в банковской сфере
В аэропорту Токио появилась туалетная бумага для смартфонов
Гепарды оказались на грани исчезновения - исследование
Исламиада обойдется Азербайджану в $100 млн – министр молодежи и спорта
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев