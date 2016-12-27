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Дальнее зарубежье 27.12.2016 16:42

На юге Перу зафиксировано извержение вулкана Сабанкая

Вулкан Сабанкая на юге Перу начал извергаться, выбрасывая облака пепла, сообщают во вторник западные СМИ.

Извержение началось еще накануне.

По данным СМИ, столб дыма и пепла достигают высоты в 3,5 км. Выбросы сопровождаются взрывами внутри кратера вулкана.

Местные власти оповещают жителей близлежащих районов об опасности.

В середине декабря вулкан уже проявлял признаки сейсмической активности, и тогда были зафиксированы выбросы пепла на высоту до 2,5 км.

Вулкан Сабанкая считается одним из самых активных вулканов в Перу. Он расположен примерно в 100 км к северо-западу от города Арекипа - второго по величине города Перу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЕРУ, ВУЛКАН, ИЗВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]