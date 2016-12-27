Январь 2017 года весьма вероятен для открытия авиасообщения с Египтом - Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов считает, что в начале следующего года регулярное авиасообщение с Египтом может быть возобновлено.

"Январь 2017 года для открытия регулярного сообщения с Каиром это весьма вероятный срок", - сказал он журналистам.

При этом министр подчеркнул, что соответствующее решение принималось руководством страны на основании представленных материалов и заключений экспертной группы, а также других причастных к этому ведомств. "Поэтому пока спешить с анонсированием этого решения не будем, но работа идет и достаточно активно", - добавил он.

По его словам, соглашение по авиабезопасности с египетской стороной практически согласовано. "Мы получили в рабочем порядке информацию о том, что они предварительно согласны с нашим текстом. Поэтому мы считаем, что этот вопрос в принципе согласован", - пояснил М.Соколов.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.