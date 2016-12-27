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Дальнее зарубежье 27.12.2016 16:46

Курдские ополченцы при поддержке спецназа США, Франции и Британии наступают на севере Сирии

Курдско-сирийский альянс "Сирийские демократические силы" (SDF) приближается к стратегически важной плотине, расположенной на реке Евфрат на севере Сирии и контролируемой террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщает во вторник агентство АП.

По словам представителя SDF, ополченцы при поддержке сил специального назначения США, Франции и Великобритании за последние несколько дней уже захватили десятки деревень и сейчас находятся в 5 км от этого объекта.

АП напоминает, что SDF с начала ноября ведет активные боевые действия с целью окружить сирийский город Ракка, считающийся оплотом ИГ. Международная коалиция во главе с США против ИГ оказывает воздушную поддержку этой операции.

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Тэги: СИРИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ, ДАМБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]