Курдские ополченцы при поддержке спецназа США, Франции и Британии наступают на севере Сирии

Курдско-сирийский альянс "Сирийские демократические силы" (SDF) приближается к стратегически важной плотине, расположенной на реке Евфрат на севере Сирии и контролируемой террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщает во вторник агентство АП.

По словам представителя SDF, ополченцы при поддержке сил специального назначения США, Франции и Великобритании за последние несколько дней уже захватили десятки деревень и сейчас находятся в 5 км от этого объекта.

АП напоминает, что SDF с начала ноября ведет активные боевые действия с целью окружить сирийский город Ракка, считающийся оплотом ИГ. Международная коалиция во главе с США против ИГ оказывает воздушную поддержку этой операции.