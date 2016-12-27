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Регион 27.12.2016 16:52

Подлинность видеозаписи сожжения боевиками ИГ двух турецких солдат крайне сомнительна - вице-премьер Турции

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у турецких властей нет никаких подтверждений подлинности видеозаписи группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), на которой показано якобы сожжение двух солдат турецкой армии, взятых террористами в плен в Сирии.

"У нас нет четкой информации от наших вооруженных сил или от министерства обороны, которая бы подтверждала кадры этой видеозаписи", - сказал он, выступая в эфире местного телевидения.

По словам вице-премьера, в том случае, "если появится подтверждающая информация, то она будет обнародована для общественности".

Ранее группировка ИГ распространила в интернете видеозапись, на которой, как утверждает ИГ, запечатлено сожжение заживо двух турецких военнослужащих, захваченных террористами в ходе боев за сирийский город Эль-Баб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИГ, ВИДЕОЗАПИСЬ, СОМНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]