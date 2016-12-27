Пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе в Баку, потушен –SOCAR

Пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе Сангачальского газораспределительного узла в Гарадагском районе Баку, потушен, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

"В результате предпринятых мер пожар, возникший в результате взрыва на двух газовых линиях диаметром 1-1,2 м, удалось потушить", - отметили в компании.

Тушением пожара занимались сотрудники государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

Как сообщалось, взрыв произошел в районе 43-го км автомагистрали Баку-Алят. После взрыва на газопроводе произошло возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Н.Аббасова