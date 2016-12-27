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Происшествия 27.12.2016 16:56

Пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе в Баку, потушен –SOCAR

Пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе Сангачальского газораспределительного узла в Гарадагском районе Баку, потушен, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

"В результате предпринятых мер пожар, возникший в результате взрыва на двух газовых линиях диаметром 1-1,2 м, удалось потушить", - отметили в компании.

Тушением пожара занимались сотрудники государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

Как сообщалось, взрыв произошел в районе 43-го км автомагистрали Баку-Алят. После взрыва на газопроводе произошло возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГАЗОПРОВОД, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]