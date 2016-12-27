Манат к доллару подешевел на 0,22%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 декабря установил уровне 1,7662 манат/$1 против 1,7622 маната на 27 декабря, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Таким образом, манат к доллару подешевел на 0,2269%.

Н.Аббасова