SOCAR за 2 дня рассчитывает полностью устранить последствия аварии на газопроводе в Баку

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в течение двух дней полностью устранить последствия аварии на магистральном газопроводе в поселке Сангачалы, сообщил в видео-интервью глава Управления экспорта газа SOCAR Назим Самедзаде.
Как сообщалось, взрыв на газопроводе произошел во вторник утром в районе 43-го км автомагистрали Баку-Алят.
«Считаем, что в короткие сроки, в течение двух дней мы полностью устраним последствия аварии на этом газопроводе», - отметил Н.Самедзаде.
По его словам, прием газа в газотранспортную систему Азербайджана в настоящее время обеспечивается в полном объеме как с месторождения Шах-Дениз, с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, так и с собственных месторождений SOCAR и газ распределяется потребителям.
«Конечно, в течение 2-3 часов имели место определенные сложности в газоснабжении. Однако, в настоящее время Баку полностью обеспечивается природным газом», - подчеркнул он.
По словам Н.Самедзаде, авария на газопроводе не повлияла на деятельность Мингячевирской и Ширванской электростанций, а также ряда других станций в регионах страны.
«Однако Сумгайытская теплоэлектростанция (отключенная из-за аварии на газопроводе – ИФ-Аз) пока не запущена в эксплуатацию, давление газа на ГРЭС «Северная» уже поднимается и соответственно наращиваются производственные мощности самой станции», - заявил он.
Он также подчеркнул, что прекращение эксплуатации одного газопровода не вызывает проблем с газоснабжением республики в целом. Поставка газа потребителям на Абшероне осуществляется альтернативным путем.
Н.Аббасова
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