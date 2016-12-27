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ТЭК 27.12.2016 17:37

SOCAR за 2 дня рассчитывает полностью устранить последствия аварии на газопроводе в Баку

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в течение двух дней полностью устранить последствия аварии на магистральном газопроводе в поселке Сангачалы, сообщил в видео-интервью глава Управления экспорта газа SOCAR Назим Самедзаде.

Как сообщалось, взрыв на газопроводе произошел во вторник утром в районе 43-го км автомагистрали Баку-Алят.

«Считаем, что в короткие сроки, в течение двух дней мы полностью устраним последствия аварии на этом газопроводе», - отметил Н.Самедзаде.

По его словам, прием газа в газотранспортную систему Азербайджана в настоящее время обеспечивается в полном объеме как с месторождения Шах-Дениз, с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, так и с собственных месторождений SOCAR и газ распределяется потребителям.

«Конечно, в течение 2-3 часов имели место определенные сложности в газоснабжении. Однако, в настоящее время Баку полностью обеспечивается природным газом», - подчеркнул он.

По словам Н.Самедзаде, авария на газопроводе не повлияла на деятельность Мингячевирской и Ширванской электростанций, а также ряда других станций в регионах страны.

«Однако Сумгайытская теплоэлектростанция (отключенная из-за аварии на газопроводе – ИФ-Аз) пока не запущена в эксплуатацию, давление газа на ГРЭС «Северная» уже поднимается и соответственно наращиваются производственные мощности самой станции», - заявил он.

Он также подчеркнул, что прекращение эксплуатации одного газопровода не вызывает проблем с газоснабжением республики в целом. Поставка газа потребителям на Абшероне осуществляется альтернативным путем.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗОПРОВОД, АВАРИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]