Более 70 водолазов и 16 судов МЧС работают в зоне крушения Ту-154

Поисковые работы в акватории Черного моря на месте катастрофы ТУ-154 ведут в настоящее время 419 сотрудников МЧС России, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.
"Группировка МЧС на 15:00 мск в зоне поисков составляет 419 человек и 74 единицы техники. Привлечена авиация - два вертолета, которые за сегодня совершили два вылета. Всего вертолетами МЧС совершено 12 вылетов. Также в акватории поиска от МЧС находятся 16 судов", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что во вторник от МЧС в море работают 74 водолаза, которые в общей сложности совершили 104 спуска под воду, в том числе за текущий день - 32 спуска.
Ранее сообщалось, что в поисковой операции на месте авиакатастрофы Ту-154 принимают участие более 3.6 тыс. человек и свыше 500 единиц техники. Также задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон".
Накануне водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" совершили более 70 погружений, в результате которых на поверхность были подняты обломки самолета, в том числе крупные фрагменты фюзеляжа.
Самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
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