Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.84 RUR   0.0289 GBR   2.1623 TRY   0.5013

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

СНГ 27.12.2016 19:02

Более 70 водолазов и 16 судов МЧС работают в зоне крушения Ту-154

Поисковые работы в акватории Черного моря на месте катастрофы ТУ-154 ведут в настоящее время 419 сотрудников МЧС России, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

"Группировка МЧС на 15:00 мск в зоне поисков составляет 419 человек и 74 единицы техники. Привлечена авиация - два вертолета, которые за сегодня совершили два вылета. Всего вертолетами МЧС совершено 12 вылетов. Также в акватории поиска от МЧС находятся 16 судов", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что во вторник от МЧС в море работают 74 водолаза, которые в общей сложности совершили 104 спуска под воду, в том числе за текущий день - 32 спуска.

Ранее сообщалось, что в поисковой операции на месте авиакатастрофы Ту-154 принимают участие более 3.6 тыс. человек и свыше 500 единиц техники. Также задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон".

Накануне водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" совершили более 70 погружений, в результате которых на поверхность были подняты обломки самолета, в том числе крупные фрагменты фюзеляжа.

Самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, МЧС, ПОИСКИ


Похожие новости


Ту-154 "свалился", потеряв подъемную силу крыла и не набрав достаточную скорость для набора высоты - источник Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью египетского самолета - Кремль Обломки российского А-321 остаются на месте крушения на Синае - источник Число жертв авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло до 11 человек 11 человек погибли в результате крушения Ми-8 в Красноярском крае - уточненные данные прокуратуры На борту А321 взорвалось самодельное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте - глава ФСБ РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]