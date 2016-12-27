Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.84 RUR   0.0289 GBR   2.1623 TRY   0.5013

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Внешняя политика 27.12.2016 17:58

Баку и Москва подтвердили готовность активизировать усилия по подготовке Конвенции по статусу Каспия – МИД Азербайджана

Баку и Москва провели во вторник двусторонние консультации по правовому статусу Каспийского моря, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Консультации провели замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов и спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации границ с сопредельными государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям российского МИД Игорь Братчиков.

«Стороны провели широкий обмен мнениями по проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подчеркнули важность достижения соглашения по открытым вопросам до совещания глав МИД прикаспийских государств, которое планируется провести до саммита глав прикаспийской пятерки», - отмечается в сообщении.

Собеседники подчеркнули необходимость увеличения совместных усилий для плодотворного завершения очередной встречи специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«В ходе обсуждений, собеседники выразили солидарность в том, что принятая Конвенция должна обеспечить права каждого прикаспийского государства и служить их интересам», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, КАСПИЙ


Похожие новости


Алиев и Медведев обсудили перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и РФ МВД Азербайджана и РФ в рамках совместных операций задержали 27 человек, находящихся в розыске Северный Кавказ заинтересован в поставках из Азербайджана продукции из шелка, орехов и хлопка Азербайджан является надежным партнером России – посол РФ в Баку Баку и Москва активно сотрудничают в гуманитарной сфере – президент Алиев Азербайджан и РФ договорились о совместном производстве тактических ракет нового поколения

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]