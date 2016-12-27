Баку и Москва подтвердили готовность активизировать усилия по подготовке Конвенции по статусу Каспия – МИД Азербайджана

Баку и Москва провели во вторник двусторонние консультации по правовому статусу Каспийского моря, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Консультации провели замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов и спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации границ с сопредельными государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям российского МИД Игорь Братчиков.

«Стороны провели широкий обмен мнениями по проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подчеркнули важность достижения соглашения по открытым вопросам до совещания глав МИД прикаспийских государств, которое планируется провести до саммита глав прикаспийской пятерки», - отмечается в сообщении.

Собеседники подчеркнули необходимость увеличения совместных усилий для плодотворного завершения очередной встречи специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«В ходе обсуждений, собеседники выразили солидарность в том, что принятая Конвенция должна обеспечить права каждого прикаспийского государства и служить их интересам», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде