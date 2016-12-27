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Дальнее зарубежье 27.12.2016 19:36

Пакистан признателен РФ за поддержку при вступлении в ШОС, заявил замглавы МИД Пакистана

Пакистан надеется присоединиться к евразийскому пространству, признателен России за поддержку своей кандидатуры при вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил первый заместитель главы МИД Пакистана Айзаза Ахмада Чодри.

"Пакистан выражает радость от того, что Россия поддержала присоединение Пакистана к ШОС", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

"Успех, который мы достигли в борьбе с терроризмом, имеет позитивные последствия для нашей экономики. Наш ВВП вырос на 4,7 %,надеемся, что в следующем году вырастет на 5%, мы торгуем разнообразными товарами. Самая важная торговля идет по китайско-пакистанскому торговому коридору", - подчеркнул замглавы МИД Пакистана.

"Мы рассчитываем, что этот торговый коридор станет полезным не только для нас, но и для других стран региона. Мы надеемся, что установим связь и с основной евразийской территорией, это благоприятно для Китая, России и южно-азиатских стран", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, РОССИЯ, ШОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]