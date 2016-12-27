Два самописца разбившегося под Сочи Ту-154, скорее всего, подлежат расшифровке - источник

Состояние двух бортовых самописцев Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи, приемлемое, они подлежат расшифровке, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Предварительно, по результатам визуального осмотра с помощью технических средств состояние двух речевых самописцев приемлемое. Они подлежат расшифровке", - сказал источник.

Он сообщил, что специалистам при помощи технических средств предстоит определить, насколько хорошо сохранилась запись разговоров на магнитной пленке.

"Самописцы помещены в защитный корпус, который позволяет сохранять данные в неприкосновенности на протяжении 36 часов. Это гарантированное время в случае их механического неповреждения. На протяжении этого время морская вода им не страшна", - сказал источник.

Между тем известны случаи, когда информация сохранялась на речевых самописцах и дольше.