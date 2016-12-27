Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.84 RUR   0.0289 GBR   2.1623 TRY   0.5013

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.02 Brent   55.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

27.12.2016 19:00

Два самописца разбившегося под Сочи Ту-154, скорее всего, подлежат расшифровке - источник

Состояние двух бортовых самописцев Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи, приемлемое, они подлежат расшифровке, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Предварительно, по результатам визуального осмотра с помощью технических средств состояние двух речевых самописцев приемлемое. Они подлежат расшифровке", - сказал источник.

Он сообщил, что специалистам при помощи технических средств предстоит определить, насколько хорошо сохранилась запись разговоров на магнитной пленке.

"Самописцы помещены в защитный корпус, который позволяет сохранять данные в неприкосновенности на протяжении 36 часов. Это гарантированное время в случае их механического неповреждения. На протяжении этого время морская вода им не страшна", - сказал источник.

Между тем известны случаи, когда информация сохранялась на речевых самописцах и дольше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]