Два самописца разбившегося под Сочи Ту-154, скорее всего, подлежат расшифровке - источник

Состояние двух бортовых самописцев Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи, приемлемое, они подлежат расшифровке, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.
"Предварительно, по результатам визуального осмотра с помощью технических средств состояние двух речевых самописцев приемлемое. Они подлежат расшифровке", - сказал источник.
Он сообщил, что специалистам при помощи технических средств предстоит определить, насколько хорошо сохранилась запись разговоров на магнитной пленке.
"Самописцы помещены в защитный корпус, который позволяет сохранять данные в неприкосновенности на протяжении 36 часов. Это гарантированное время в случае их механического неповреждения. На протяжении этого время морская вода им не страшна", - сказал источник.
Между тем известны случаи, когда информация сохранялась на речевых самописцах и дольше.
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