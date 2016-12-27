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Макроэкономика 27.12.2016 19:20

Президент Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2017г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о государственном бюджете на 2017 год, сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ И.Алиев подписал во вторник.

Доходы госбюджета на следующий год утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов (спад на 3,37%), расходы – 16 млрд 900 млн манатов (спад на 8,62%). Дефицит госбюджета утвержден в размере 645 млн манатов или 1,05% ВВП.

Госбюджет Азербайджана на 2017 год подготовлен из средней цены на нефть на уровне $40 за баррель.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, БЮДЖЕТ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]