Президент Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2017г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о государственном бюджете на 2017 год, сообщает сайт главы государства.
Соответствующий указ И.Алиев подписал во вторник.
Доходы госбюджета на следующий год утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов (спад на 3,37%), расходы – 16 млрд 900 млн манатов (спад на 8,62%). Дефицит госбюджета утвержден в размере 645 млн манатов или 1,05% ВВП.
Госбюджет Азербайджана на 2017 год подготовлен из средней цены на нефть на уровне $40 за баррель.
Ф.Исазаде
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