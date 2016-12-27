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СНГ 27.12.2016 19:54

Допрошены очевидцы катастрофы Ту-154, в том числе человек, снявший взлет и падение лайнера - СКР

Следствие провело допросы очевидцев катастрофы Ту-154, упавшего в Черное море, опрошен человек, снявший момент падения самолета, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", - сказала С. Петренко.

Она добавила, что также изъяты образцы топлива заправщика, производившего дозаправку самолета, по ним назначены соответствующие исследования, а также назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз.

"Произведен детальный осмотр местности от летного поля международного аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета воздушного судна, выполнен подомовой и поквартирный обход с целью установления свидетелей произошедшего", - сказала представитель следствия.

Самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

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Тэги: РОССИЯ, СКР, АВИАКАТАСТРОФА, ДОПРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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