Планы строительства НПЗ в Чечне отложены Роснефтью на долгосрочную перспективу - глава Минкавказа

Планы по реализации проекта строительства НПЗ в Чечне отложены "Роснефтью" (MOEX:ROSN) на долгосрочную перспективу, сообщил журналистам министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"Роснефть" пока не приняла окончательного решения по реализации этого проекта. Можно даже сказать, что, к сожалению, планы по его реализации отложены на будущую перспективу",- сказал он.
"Объемы добычи в регионе снижаются, качество нефти там не самое лучшее, новых геологоразведочных работ там не проводится. Поэтому мы понимаем, что для вертикально-интегрированных компаний сегодня Северо-Кавказский округ не является приоритетным", - сказал он.
На этом фоне Минкавказа готово поддержать предложение о передаче Чечне государственных активов "Чеченхимпрома", который владеет перерабатывающей инфраструктурой, находящейся сейчас под управлением "Роснефти". Однако, пояснил Л. Кузнецов, обсуждение этого вопроса идет между "Роснефтью" и Росимуществом. "С точки зрения ответственной региональной власти, постановка вопроса оправдана, и мы поддерживаем руководство Чечни. Но окончательное решение остается за "Роснефтью" и Минэкономразвития",- сказал он. "Я уверен, что 2017 году оно будет",- добавил министр.
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