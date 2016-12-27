Власти Ирака рассчитывают сокрушить силы ИГ в стране за три месяца

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил во вторник, что для полной победы над террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) иракским военным нужно несколько месяцев.

"Ввиду ситуации Ираку потребуется три месяца, чтобы уничтожить ИГ (на территории страны - ИФ)", - цитирует местное телевидение заявление премьера.

В октябре иракские военные начали операцию по освобождению второго по величине города страны Мосула от террористов ИГ.