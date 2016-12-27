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Дальнее зарубежье 27.12.2016 20:32

Власти Ирака рассчитывают сокрушить силы ИГ в стране за три месяца

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил во вторник, что для полной победы над террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) иракским военным нужно несколько месяцев.

"Ввиду ситуации Ираку потребуется три месяца, чтобы уничтожить ИГ (на территории страны - ИФ)", - цитирует местное телевидение заявление премьера.

В октябре иракские военные начали операцию по освобождению второго по величине города страны Мосула от террористов ИГ.

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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, ИГ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]