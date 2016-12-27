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Дальнее зарубежье 27.12.2016 20:51

Дипломаты РФ и ЕС обсудили Сирию, Ливию и палестино-израильское урегулирование

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял главу представительства ЕС в Москве Вигаудаса Ушацкаса по его просьбе.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждался комплекс вопросов сирийского урегулирования, включая гуманитарные аспекты ситуации в САР, а также положение дел в Ливии и на палестино-израильском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЕС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]