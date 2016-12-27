Дипломаты РФ и ЕС обсудили Сирию, Ливию и палестино-израильское урегулирование

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял главу представительства ЕС в Москве Вигаудаса Ушацкаса по его просьбе.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждался комплекс вопросов сирийского урегулирования, включая гуманитарные аспекты ситуации в САР, а также положение дел в Ливии и на палестино-израильском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.