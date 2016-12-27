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ТЭК 27.12.2016 20:48

Цена Brent превысила $56 за баррель впервые за две недели

2Нефть эталонной марки Brent в ходе торгов во вторник превысила отметку в $56 за баррель впервые с 13 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:36 подорожали на 1,6% - до $56,05 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 1,7% - до $53,92 за баррель.

Основным фактором роста нефтяных котировок во вторник является оптимизм инвесторов по поводу сокращения добычи странами ОПЕК и 11 государствами, не входящими в картель, с 1 января. Объем сокращения составит 1,8 млн баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]