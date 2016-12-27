Цена Brent превысила $56 за баррель впервые за две недели

2Нефть эталонной марки Brent в ходе торгов во вторник превысила отметку в $56 за баррель впервые с 13 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:36 подорожали на 1,6% - до $56,05 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 1,7% - до $53,92 за баррель.

Основным фактором роста нефтяных котировок во вторник является оптимизм инвесторов по поводу сокращения добычи странами ОПЕК и 11 государствами, не входящими в картель, с 1 января. Объем сокращения составит 1,8 млн баррелей в сутки.