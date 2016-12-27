Рейсы между Петербургом и Баку могут увеличиться при появлении на маршруте российского перевозчика

Авиационные власти РФ и Азербайджана на встрече 15 декабря договорились об увеличении регулярных рейсов на линии Санкт-Петербург - Баку, выполняемых назначенными с каждой стороны авиакомпаниями.

"Начиная с сезона расписания ИАТА "Лето-2017" на воздушной линии Баку - Санкт-Петербург увеличить действующее количество рейсов с 7 до 10 рейсов в неделю с каждой стороны назначенным авиапредприятиям Азербайджанской республики и Российской Федерации при условии выполнения полетов вторым назначенным авиапредприятием Российской Федерации", - говорится в итоговом протоколе, опубликованном Росавиацией во вторник.

Сейчас на линии Баку - Петербург летает только азербайджанский национальный перевозчик AZAL, сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.