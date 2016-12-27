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Транспорт и связь 27.12.2016 20:55

Рейсы между Петербургом и Баку могут увеличиться при появлении на маршруте российского перевозчика

Авиационные власти РФ и Азербайджана на встрече 15 декабря договорились об увеличении регулярных рейсов на линии Санкт-Петербург - Баку, выполняемых назначенными с каждой стороны авиакомпаниями.

"Начиная с сезона расписания ИАТА "Лето-2017" на воздушной линии Баку - Санкт-Петербург увеличить действующее количество рейсов с 7 до 10 рейсов в неделю с каждой стороны назначенным авиапредприятиям Азербайджанской республики и Российской Федерации при условии выполнения полетов вторым назначенным авиапредприятием Российской Федерации", - говорится в итоговом протоколе, опубликованном Росавиацией во вторник.

Сейчас на линии Баку - Петербург летает только азербайджанский национальный перевозчик AZAL, сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]