Предварительный анализ записей самописца Ту-154 подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования к

Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи, выводы подтверждают версию об ошибке пилотирования, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник.
"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.
Он не привел каких-либо подробностей, связанных с записью "черного ящика".
"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.
Ранее во вторник известный летчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев сообщил "Интерфаксу", что первые данные расшифровки основного бортового самописца самолета Ту-154 могут появиться уже во вторник, это позволит выдвинуть официальную версию причины катастрофы.
"Всё зависит от состояния "ящика" и подхода к делу: могут за три-пять часов всё сделать. Первые данные могут быть получены уже к позднему вечеру", - сказал он.
Накануне в ФСБ России назвали основными рабочими версиями крушения Ту-154 "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета".
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
Два самописца разбившегося под Сочи Ту-154, скорее всего, подлежат расшифровке - источник
Баку и Москва подтвердили готовность активизировать усилия по подготовке Конвенции по статусу Каспия – МИД Азербайджана
Согласование статуса Каспия создаст правовую основу для развития сотрудничества прикаспийских государств – глава МИД Азербайджана
Рейсы между Петербургом и Баку могут увеличиться при появлении на маршруте российского перевозчика
Цена Brent превысила $56 за баррель впервые за две недели
В Саудовской Аравии арестовали гостей частной вечеринки, отыскав их по видео на YouTube
Дни культуры Азербайджана пройдут в Иране в 2017 году
Бакинский и региональные управления культуры и туризма начнут действовать с января в Азербайджане - министр
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев