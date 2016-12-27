Предварительный анализ записей самописца Ту-154 подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования к

Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи, выводы подтверждают версию об ошибке пилотирования, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.

Он не привел каких-либо подробностей, связанных с записью "черного ящика".

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Ранее во вторник известный летчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев сообщил "Интерфаксу", что первые данные расшифровки основного бортового самописца самолета Ту-154 могут появиться уже во вторник, это позволит выдвинуть официальную версию причины катастрофы.

"Всё зависит от состояния "ящика" и подхода к делу: могут за три-пять часов всё сделать. Первые данные могут быть получены уже к позднему вечеру", - сказал он.

Накануне в ФСБ России назвали основными рабочими версиями крушения Ту-154 "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета".

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.