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Регион 27.12.2016 21:15

VW отзывает в РФ 4,481 тыс. автомобилей Volkswagen Caddy, Golf и Jetta из-за проблем с гидросистемой

Российское подразделение немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзовет в РФ 4,481 тыс. автомобилей Volkswagen Caddy, Golf и Jetta, говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат транспортные средства указанных моделей, реализованные с 2013 г. по 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к не герметичности в системе и включению сигнальной лампы", - поясняет Росстандарт.

Уполномоченные дилеры ООО "Фольксваген Групп Рус" уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. В рамках отзывной кампании на автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления коробки передач, отмечается в сообщении.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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Тэги: РОССИЯ, -VOLKSWAGEN, МОДЕЛЬ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]