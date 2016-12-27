VW отзывает в РФ 4,481 тыс. автомобилей Volkswagen Caddy, Golf и Jetta из-за проблем с гидросистемой

Российское подразделение немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзовет в РФ 4,481 тыс. автомобилей Volkswagen Caddy, Golf и Jetta, говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву подлежат транспортные средства указанных моделей, реализованные с 2013 г. по 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.
"Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к не герметичности в системе и включению сигнальной лампы", - поясняет Росстандарт.
Уполномоченные дилеры ООО "Фольксваген Групп Рус" уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. В рамках отзывной кампании на автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления коробки передач, отмечается в сообщении.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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