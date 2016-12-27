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Это интересно 27.12.2016 21:30

В Саудовской Аравии арестовали гостей частной вечеринки, отыскав их по видео на YouTube

Полиция Саудовской Аравии нашла и арестовала участников вечеринки в городе Джидда, на которой нарушались законы шариата, сообщает газета "Индепендент".

Видео с вечеринки, которая была организована в частной квартире, было выложено в Интернет. Оно попало в поле зрение саудовской полиции, и та начала розыск подозреваемых, для чего была создана специальная оперативная группа.

Главный подозреваемый - подданный Иордании - был арестован при попытке бежать из Саудовской Аравии. Он признал, что был организатором вечеринки. Также были задержаны три гостьи праздника из Ливана, обвинения им пока не предъявлены. Личности остальных гостей еще не установлены, пишет издание.

На видеозаписи, попавшей в Интернет на прошлой неделе и собравшей сотни тысяч просмотров, запечатлена группа мужчин и женщин в европейской одежде, танцующих и употребляющих алкоголь. Единственное, что указывает на то, что вечеринка проходила в Саудовской Аравии - это видневшийся в окне гигантский флагшток - одна из узнаваемых достопримечательностей Джидды.

"Индепендент" отмечает, что участникам вечеринки по законам королевства грозит суровое наказание, так как они нарушили сразу несколько законов, в частности запрет на употребление алкоголя и запрет на общение мужчин и женщин, не приходящихся друг другу родственниками.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ВЕЧЕРИНКА, АРЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]